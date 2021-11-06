Украинский спортсмен, 19-летний Юрий Захареев набоксировал на золотую медаль и титул чемпиона в чемпионате мира-2021, в последнем бою он опередил боксера из РФ Вадима Мусаева.

Трансляцию поединка вел телеканал «Дом».

До боя с россиянином в финале украинец прошел через пять соперников, представитель ФБР (Федерации бокса РФ) справился с четырьмя.

Финальное противостояние обернулось в пользу Захареева. Первой раунд он закончил со счетом 10:9 в свою пользу, второй также засчитали в пользу Юрия большинством голосов судей. Третий и последний раунд Захареев переломил в свою пользу, контролируя соперника на дистанции и не давая тому пространства для атаки. Как итог, третий раунд также забрал украинский боксер.

Пять арбитров единогласно присудили «золото» 19-летнему боксеру из Украины, в его карьере это первый подобный результат на соревнованиях для взрослых.

— В субботу, 6 ноября, в Белграде 19-летний украинский боксер Юрий Захареев вырвал победу в невероятном финальном бою с россиянином Вадимом Мусаевым и завоевал золотую медаль Чемпионата мира по боксу-2021, — уточнили в Федерации бокса Украины.

Юрий Захареев представлял Белгород-Днестровск, несмотря на юный возраст, на его счету еще не было поражений. До победы во взрослом чемпионате, он был действующим чемпионом мира среди молодежи.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик предупредил, что вскоре может покончить с карьерой в спорте.