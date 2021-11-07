Экс-глава украинской сборной Андрей Шевченко нашел общий язык с итальянским клубом из Серии А «Дженоа», который хочет нанять бывшего футболиста своим главным тренером.

Об этом пишет Fotball.ua

По информации футбольного инсайдера, Шевченко зашел достаточно далеко в этапах переговоров и после выходных намерен заключить договор. В Дженоа готовы уволить прежнего тренера Давиде Баллардини и взять его на место Шевченко.

Украинскому специалисту пообещали оклад в 1,8 миллиона евро в год с доплатами и бонусами за результативность. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления, если стороны останутся друг другом.

В штаб Шевченко войдут также его старые знакомые, итальянские специалисты Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые подготавливали украинскую сборную к Евро-2020.

Напомним, в начале осени Шевченко поступило несколько предложений стать тренером в американских клубах.