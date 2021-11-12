Вчера, 11 ноября, женская сборная Украины стартовала в квалификации на Евробаскет-2023.
Соперником украинской команды были вице-чемпионки Европы и бронзовые призерки Олимпиады-2020 — сборная Франции. Поединок проходил в киевском Дворце спорта, пишет ZN.ua.
Подопечные Срджана Радуловича сумели обыграть француженок со счетом 90:71.
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Лучшей в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 33 очка, а также совершила 6 подборов и 5 передач.
Украина — Франция - 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
Соперницами Украины в группе также будут сборные Финляндии и Литвы. Следующий поединок украинки проведут 14 ноября на выезде против Финляндии.
На Евробаскет-2023 выйдут победители групп, а также четыре из десяти команд, которые займут вторые места.
Вчера, 11 ноября, женская сборная Украины стартовала в квалификации на Евробаскет-2023.
Соперником украинской команды были вице-чемпионки Европы и бронзовые призерки Олимпиады-2020 — сборная Франции. Поединок проходил в киевском Дворце спорта, пишет ZN.ua.
Подопечные Срджана Радуловича сумели обыграть француженок со счетом 90:71.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лучшей в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 33 очка, а также совершила 6 подборов и 5 передач.
Украина — Франция - 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
Соперницами Украины в группе также будут сборные Финляндии и Литвы. Следующий поединок украинки проведут 14 ноября на выезде против Финляндии.
На Евробаскет-2023 выйдут победители групп, а также четыре из десяти команд, которые займут вторые места.