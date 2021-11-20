ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.

Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации футбола, по состоянию на 19 ноября, Украина занимает 25-е место с 1535 очками в активе. В предыдущем рейтинге, который был представлен в октябре, украинская команда была на 26-м месте.

Лидировать продолжает сборная Бельгии с 1828 очками. На втором месте идет Бразилия (1826 баллов), на третьем — соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 французы (1786 баллов).

Потенциальные соперники «сине-желтых» в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия — шестая, Португалия — восьмая, Швеция — 18, Уэльс — 19, Шотландия — 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Место в рейтинге ФИФА определяет корзины для жеребьевки больших турниров, чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных этапов к ним.

Напомним, 17 ноября, состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.

До этого сборная Украины со счетом 2:0 переиграла на выезде Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.