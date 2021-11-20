ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.
Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации футбола, по состоянию на 19 ноября, Украина занимает 25-е место с 1535 очками в активе. В предыдущем рейтинге, который был представлен в октябре, украинская команда была на 26-м месте.
Лидировать продолжает сборная Бельгии с 1828 очками. На втором месте идет Бразилия (1826 баллов), на третьем — соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 французы (1786 баллов).
Потенциальные соперники «сине-желтых» в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия — шестая, Португалия — восьмая, Швеция — 18, Уэльс — 19, Шотландия — 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Место в рейтинге ФИФА определяет корзины для жеребьевки больших турниров, чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных этапов к ним.
Напомним, 17 ноября, состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.
До этого сборная Украины со счетом 2:0 переиграла на выезде Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.
Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации футбола, по состоянию на 19 ноября, Украина занимает 25-е место с 1535 очками в активе. В предыдущем рейтинге, который был представлен в октябре, украинская команда была на 26-м месте.
Лидировать продолжает сборная Бельгии с 1828 очками. На втором месте идет Бразилия (1826 баллов), на третьем — соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 французы (1786 баллов).
Потенциальные соперники «сине-желтых» в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия — шестая, Португалия — восьмая, Швеция — 18, Уэльс — 19, Шотландия — 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Место в рейтинге ФИФА определяет корзины для жеребьевки больших турниров, чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных этапов к ним.
Напомним, 17 ноября, состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.
До этого сборная Украины со счетом 2:0 переиграла на выезде Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.