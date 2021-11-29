В Польше прошел 3-й Чемпионат мира по киокушинкай каратэ. Сборная команда Украины показала отличные результаты и по итогам чемпионата заняла первое командное место.

Об этом говорится в программе «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Турнир проходил в Кракове 18-20 ноября. По результатам командного зачета среди сборных стран мира тройка лидеров выглядит так: 1-Украина, 2-Польша, 3-Испания. В общем на соревнованиях украинская сборная завоевала 40 медалей: 11 золотых, 11 серебренных и 18 бронзовых. 9 медалей – это достижение каратистов из Николаева.

Президент Украинской федерации Киокушин Будо карате Кенбукай Виталий Гешко рассказал, что чемпионат в Польше стал одним из серьезных испытаний для его воспитанников. Подготовку к нему спортсмены начали еще с лета. На чемпионате выступали трое спортсменов из Николаева. 14-летний Виталий Дехтяр завоевал на чемпионате свое первое золото.

– Я мечтал об этом очень долго. Это была первая моя великая победа. Я понял, что сначала нужно позвонить своим родным, – поделился впечатлениями от соревнований Виталий Дехтяр.

Серебренным призером у весовой категории до 50 киллерам среди юношей 12-13 лет стал Виталий Дунак. Он провел 4 поединка, в полуфинале ему пришлось соревноваться с коллегой по клубу. Бронзовым призером чемпионата стал Михаил Савельев, для которого это был первый чемпионат мира.

Тренер Виталий Гешко отмечает, что уже у спортсменов уже запланировано множество соревнований, первый турнир состоится уже в феврале.

– В феврале у нас выезд в Прагу на международный турнир. Также в феврале будет отбор детский на чемпионат Европы в Ереване, который будет в апреле. В мае в Украине будут турниры федераций, которые ранее переносились. В мае, наверное, будет около 3 чемпионатов Европы, в которых мы тоже собираемся принимать участие. В начале июня Чемпионат мира в Испании, кода мы тоже хотим поехать, – рассказал он.

Ранее сообщалось, что представитель украинского каратэ львовянин Станислав Горуна завоевал в пятницу бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 килограмм.