«Манчестер Юнайтед» назначил нового главного тренера, которым стал немецкий специалист Ральф Рангник.

Об этом о сообщила пресс-служба английского клуба.

Специалист заключил соглашение с «манкунианцами» до конца сезона, после чего покинет свою должность и еще два года будет работать консультантом клуба АПЛ.

— Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь футболистам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и с командной точки зрения - что наиболее важно. Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба в роли консультанта, — сказал Ральф Рангник после своего назначения.

Ральф Рангник работал главным тренером только в немецких клубах. Прошлым клубом специалиста был «РП Лейпциг».

Напомним, 17 ноября, состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.