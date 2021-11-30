Обладателем «Золотого мяча-2021» по версии France Football стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.

«Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту года — уже седьмой в карьере аргентинского игрока, сообщает Новое время.

Второе место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, третье — полузащитник «Челси» Жоржиньо, четвертое — нападающий «Реала» Карим Бензема, пятое — полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.

«Лучшим молодым игроком» по версии France Football стал полузащитник «Барселоны» Педри.

Напомним, в августе этого года Лионель Месси окончательно оформил свой переход в «ПСЖ».