Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего возвращения на ринг.
Об этом пишет Sportarena.
В частности, спортсмен отметил, что в нынешнее время большие паузы между боями у боксеров — обычное явление.
— Мы все прекрасно понимаем, почему так. По рингу я уже очень соскучился, жду с нетерпением свой бой. Пауза, если честно, получилась непреднамеренная, были попытки организовать бой, но по разным причинам этого сделать не получилось, — рассказал Сергей Деревянченко.
Он добавил, что исход поединка зависит сразу от нескольких факторов.
— В каждом бою хочется выиграть досрочно, но не всегда по ходу поединка это получается. Много зависит от стиля соперника и собственного плана, — поделился боксер.
Как известно, 5 декабря украинец проведет поединок против Карлоса Адамеса.
Напомним, в сентябре николаевский боксер Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) показал видео своей подготовки к бою со средневесом Хайме Мунгией (37-0, 30 KO).
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Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего возвращения на ринг.
Об этом пишет Sportarena.
В частности, спортсмен отметил, что в нынешнее время большие паузы между боями у боксеров — обычное явление.
— Мы все прекрасно понимаем, почему так. По рингу я уже очень соскучился, жду с нетерпением свой бой. Пауза, если честно, получилась непреднамеренная, были попытки организовать бой, но по разным причинам этого сделать не получилось, — рассказал Сергей Деревянченко.
Он добавил, что исход поединка зависит сразу от нескольких факторов.
— В каждом бою хочется выиграть досрочно, но не всегда по ходу поединка это получается. Много зависит от стиля соперника и собственного плана, — поделился боксер.
Как известно, 5 декабря украинец проведет поединок против Карлоса Адамеса.
Напомним, в сентябре николаевский боксер Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) показал видео своей подготовки к бою со средневесом Хайме Мунгией (37-0, 30 KO).