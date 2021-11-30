Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего возвращения на ринг.

Об этом пишет Sportarena.

В частности, спортсмен отметил, что в нынешнее время большие паузы между боями у боксеров — обычное явление.

— Мы все прекрасно понимаем, почему так. По рингу я уже очень соскучился, жду с нетерпением свой бой. Пауза, если честно, получилась непреднамеренная, были попытки организовать бой, но по разным причинам этого сделать не получилось, — рассказал Сергей Деревянченко.

Он добавил, что исход поединка зависит сразу от нескольких факторов.

— В каждом бою хочется выиграть досрочно, но не всегда по ходу поединка это получается. Много зависит от стиля соперника и собственного плана, — поделился боксер.

Как известно, 5 декабря украинец проведет поединок против Карлоса Адамеса.

Напомним, в сентябре николаевский боксер Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) показал видео своей подготовки к бою со средневесом Хайме Мунгией (37-0, 30 KO).