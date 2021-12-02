Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил о приостановке всех турниров в Китае и Гонгонге после обвинений бывшего первого вице-премьера Чжан Гаоли в принуждении спортсменки к сексу.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации.

— Положа руку на сердце, я не понимаю, как могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла свои обвинения в сексуальном насилии, — заявил Стив Саймон.

2 ноября 2021 года теннисистка Пэн Шуай заявила, что бывший вице-премьер правительства Китая Чжан Гаоли несколько лет принуждал ее к сексу.

Напомним, украинская теннисистка из Одесской области Элина Свитолина не смогла удержаться в десятке рейтинга сильнейших спортсменок в этом виде спорта по версии WTA (Женской теннисной ассоциации).