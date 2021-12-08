Украинский боксер тяжелой весовой категории Виктор Выхрист проведет рейтинговый поединок против грузина Яго Киладзе.

Встреча пройдет 1 января в Голливуде. Американские букмекерские конторы считают, что явным фаворитом в этой паре будет украинский боксер.

29-летний Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Ранее он успешно выступал в любительском боксе, где сумел стать чемпионом Европы 2017 года и победителем Европейских игр 2019 года. На Олимпийских играх в 2016 году он дошел до стали 1/8 финала, а перед Играми в Токио уступил первое место в национальной команде Цотне Рогаве.

После этого Выхрист стал выступать в качестве профессионального боксера, успев одержать 8 побед (6 досрочно). Последний поединок Виктор провел в октябре 2020 года, нокаутировав Майка Маршалла в своем первом поединке на территории США.

35-летний Киладзе выступает на ринге с 2007 года. Грузинский спортсмен одержал 27 побед (19 досрочно), 5 раз потерпел поражения и 1 раз свел бой вничью. Отметим, что проигрывал грузин только небитым проспектам, в том числе Юри Каленга, Адаму Ковнацки, Майклу Хантеру, Джо Джойсу и Эфе Аджагбе. В шести последних боях Киладзе сумел добиться только одной победы.