В возрасте 66 лет скончался известный болельщик столичного футбольного клуба «Динамо» Сергей Заборовский, известный фанам как Парамон.

Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо Киеве».

— На 67-м году жизни остановилось сердце одного из преданнейших болельщиков нашей команды — Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон. Поклонник киевского «Динамо» с детства Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал «бело-синих» в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков, — говорится в заявлении клуба.

В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Сергей Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру «Динамо» своими глазами и принести команде удачу.

«Динамо» Киев выразило искренние соболезнования родным Сергея Заборовского.