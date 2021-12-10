В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

В рамках пресс-конференции боксеры ответили на вопросы СМИ, а также провели первую дуэль взглядов, пишет УНИАН.

Василий Ломаченко заявил, что подходит к этому бою без проблем со здоровьем, а также выразил уверенность, что бой будет интересным.

— Комми — сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересный бой. У Комми есть сила, мощь, опыт. У него большое сердце, — сказал Василий Ломаченко.

Ричард Комми подчеркнул, что поединок будет нелегким.

— За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что это будет нелегкий бой. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. Поражения — это часть бокса, главное — вернуться. И я сумел сделать это мощно. Поэтому Лома выбрал меня для своего следующего боя, — сказал Ричард Комми.

В ходе дуэли взглядов Василий Ломаченко что-то сказал Ричарду Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.

Видео опубликовал YouTube-канал Top Rank Boxing.

Как сообщалось ранее, николаевский боксер Сергей Деревянченко по решению судей проиграл в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом.