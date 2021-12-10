Норвежский шахматист Магнус Карслен одолел в 11-серийной игре россиянина Яна Непомнящего и сохранил свой титул чемпиона мира на два года. После этого триумфа Карслен стал пятикратным чемпионом мира.

Об этом передает Le Figaro.

Норвежский гроссмейстер блестяще одержал победу, разгромив своего соперника из России со счетом 4 победы, 0 поражений и 7 ничьих.

В первых пяти играх 30-летний оппонент норвежца из России выдерживал темп, а заканчивались они ничьими. Ян Непомнящий был хорошо подготовлен в дебютах и мешал Карслену брать инициативу в начале игры.

После этого «разогревающего круга» Карлсен решил ускориться и нанести решающий удар в шестой игре, заставив своего противника вступить в настоящую битву насмерть, беспощадную битву на истощение мозгов. Игра была титанической: 136 ходов, восемь часов игры и потеря россиянином ферзя от удара норвежской ладьи. После этого Непомнящий растерял весь запал и начал проигрывать игру за игрой, закончив встречу полнейшим разгромом.

Напомним, вице-президент федерации шахмат области провел сеанс одновременной игры в Николаеве.