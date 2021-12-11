В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед боем между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.
Об этом пишет УНИАН.
Итоги взвешивания:
Оба боксера вписались в лимит легкого веса (до 61,2 кг).
Ранее в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. В ходе дуэли взглядов Василий Ломаченко что-то сказал Ричарду Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.
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В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед боем между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.
Об этом пишет УНИАН.
Итоги взвешивания:
Оба боксера вписались в лимит легкого веса (до 61,2 кг).
Ранее в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. В ходе дуэли взглядов Василий Ломаченко что-то сказал Ричарду Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.