В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед боем между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Об этом пишет УНИАН.

Итоги взвешивания:

Василий Ломаченко (Украина) — 60,9 кг

Ричард Комми (Гана) — 60,9 кг

Оба боксера вписались в лимит легкого веса (до 61,2 кг).

Ранее в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. В ходе дуэли взглядов Василий Ломаченко что-то сказал Ричарду Комми, что рассмешило ганца. После этого боксеры обменялись еще парой фраз и пожали друг другу руки.