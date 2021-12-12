Международная федерация гимнастики закрепила новый элемент, который продемонстрировал украинский спортсмен Илья Ковтун. Упражнение получило его имя.

Об этом заявили в самой федерации.

Новый элемент гимнастики представляет собой переворот назад с захватом перекладины, а затем поворот на четверть бруска. Украинский юноша достигнул этого на соревнованиях в Словении.

Новый элемент приписали к группе С, а за его выполнение другими спортсменами будут давать по 0,3 балла.

— Искренне, теперь уже официально, поздравляю тебя с твоим именным элементом в гимнастике на параллельных брусьях! Большинство канонов нами перечеркнуто, а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правилах спортивной гимнастики, теперь есть элемент Ковтун, — подчеркнула вице-президент федерации Ирина Надюк.

Ранее сообщалось, Николаев провел международный турнир по художественной гимнастике.