Украинский боксер повышает свои шансы на сражение против Джорджа Камбососа.

Как пишет Укринформ, Нью-Йорке экс-чемпион в трех дивизионах украинец Василий Ломаченко победил бывшего обладателя титула в легком весе Ричарда Комми.

Соперники провели рейтинговый бой в рамках легкого веса. Василий Ломаченко имел преимущество во всех раундах, кроме первого. Также украинский боксер посылал соперника в нокдаун в 7 раунде.

Судьи единогласно отдали победу Василию Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108.

Василий Ломаченко стал Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO).

Отмечается, для Василия Ломаченко поединок против Комми стал вторым в этом году. В июне украинец уверенно победил Масаоши Накатани.

Напомним, что на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США), завершился поединок между многократным претендентом на чемпионский титул в среднем весе украинцем Сергеем Деревянченко и доминиканцем Карлосом Адамесом.