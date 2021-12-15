В выходные состоялись последние матчи Украинской Премьер-лиги в этом сезоне, чемпионат вернется в конце февраля следующего года и, судя по недавним поединкам, главная интрига сезона впереди.

Пауза в украинском футболе продлится чуть более двух месяцев, однако есть европейские чемпионаты, которые не уходят на «зимние каникулы». Вы можете скачать Tennisi на андроид и узнать в приложении о ближайших футбольных поединках.

Главная сенсация тура произошла в воскресенье, когда киевское «Динамо» не сумело на своем поле обыграть «Зарю» (1:1). «Шахтер», в свою очередь, обыграл «Александрию» (2:1), и это позволило «горнякам» впервые за 15 туров оторваться по очкам от действующего чемпиона.

Команда Роберто Де Дзерби находилась в статусе отстающей в чемпионской гонке с третьего тура, как раз с первого матча против «Александрии», который «Шахтер» проиграл с зеркальным счетом – 1:2.

Следующий ход за «Динамо». Оба лидера уже вылетели из еврокубков, поэтому смогут бросить все силы на внутреннее первенство. В борьбу за первое место может вмешаться и «Днепр-1» – днепряне побеждают уже шесть туров подряд, в этот раз под «желто-черный каток» попал «Мариуполь» (3:0).

Еще совсем недавно третье место принадлежало «Ворскле», но у полтавского клуба случился спад – подопечные Юрия Максимова проиграли «Днепру» (1:5), а затем дважды потеряли очки с «Рухом» и «Львовом» в гостях. Полтавчанам повезло, что в Премьер-лиге сейчас нет «Карпат», поскольку матчи во Львове им явно не даются.

УПЛ вернется 26 февраля, когда будут сыграны матчи 19-го тура.

Ранее «Шахтер» упустил победу над «Шерифом» в матче Лиги чемпионов.