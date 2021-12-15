В среду, 15 декабря, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
Участие в процедуре приняли украинская фехтовальщица Яна Шемякина и экс-футболист Василий Рац, пишет Зеркало недели.
Все пары 1/4 финала:
Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля следующего года. На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу. Обладатель трофея определится 11 мая.
Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является «Динамо» - в прошлом финале киевляне в Тернополе одолели луганскую «Зарю» со счетом 1:0.
Ранее «Шахтер» упустил победу над «Шерифом» в матче Лиги чемпионов.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В среду, 15 декабря, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
Участие в процедуре приняли украинская фехтовальщица Яна Шемякина и экс-футболист Василий Рац, пишет Зеркало недели.
Все пары 1/4 финала:
Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля следующего года. На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу. Обладатель трофея определится 11 мая.
Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является «Динамо» - в прошлом финале киевляне в Тернополе одолели луганскую «Зарю» со счетом 1:0.
Ранее «Шахтер» упустил победу над «Шерифом» в матче Лиги чемпионов.