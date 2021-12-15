В среду, 15 декабря, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

Участие в процедуре приняли украинская фехтовальщица Яна Шемякина и экс-футболист Василий Рац, пишет Зеркало недели.

Все пары 1/4 финала:

«Днепр-1» - «Ворскла»

ФК «Львов» - «Шахтер»

«Александрия» - «Динамо»

«Металлист» - «Заря»

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля следующего года. На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу. Обладатель трофея определится 11 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является «Динамо» - в прошлом финале киевляне в Тернополе одолели луганскую «Зарю» со счетом 1:0.

Ранее «Шахтер» упустил победу над «Шерифом» в матче Лиги чемпионов.