Украинский телеведущий Сергей Притула считает, что «9 сектор» — одно из самых успешных и известных в Украине сообществ футбольных фанатов.

Об этом шла речь в интервью Сергея Притулы каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА на YouTube.

Телеведущий упомянул, что интересные сообщества болельщиков встречаются даже у клубов, которые «не показывают каких-то невероятных успехов». В качестве примера он привел Николаев.

— Николаев в какой, во второй лиге? Но ребята из тамошнего сектора — это один из самых успешных наших экспортных, назовем, вариантов того, чем мы можем гордиться. Потому что про их подвиги во время европейских турне говорит вся тусовка в Украине, — рассказал Сергей Притула.

Он также добавил, что общался с одним из лидеров движения во время визита в Николаев.

— Я даже с одним из их главарей встречался в Николаеве, он рассказывал очень смешное. О том, что они приехали после очередной победы на выезде за границей, об этом стало известно главе Николаевской обгосадминистрации и он сказал: «Давайте напишем об этом в газетах!», — добавил телеведущий.

В ноябре сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в составе МФК «Николаев» заключительные матчи николаевской команды в осенней части Второй лиги были перенесены на весну. Пока николаевцы отдыхали, их обогнали в турнирной таблице несколько команд.