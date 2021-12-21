Российскую теннисистку Наталья Вихлянцева не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась «Спутником V».

— К сожалению, я не буду участвовать в Australian Open-2022. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на нескольких последних турнирах и хотела бы сыграть в Австралии, но вакцина «Спутник» там еще не сертифицирована. Удачи всем участникам и команде АО, которая всегда проводит прекрасные мероприятия, — написала Наталья Вихлянцева в Twitter.

Сейчас Вихлянцева занимает 194-е место в рейтинге WTA. Отметим, что информации о не допуске других более известных российских теннисисток пока нет.

Australian Open-2022 пройдет 17-30 января.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».