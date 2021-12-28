Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал «Верес» за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нарушение было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо». Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит.

После обнародования решения, в «Верес» сообщили о том, что представители клуба теперь будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне – клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Напомним, «Верес» закончил первую половину сезона на девятом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 23 набранными очками в активе.

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