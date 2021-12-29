Лучшим футболистом Премьер-лиги по состоянию на 2021 год стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбык.

Об этом пишет «Команда 1».

За бомбардира отдали свои голоса 108 опрошенных, что составляет почти 50% от общего числа. Футболист набрал 245 очков (за первое место давали три очка, за второе –— два и по ниспадающей).

Всего издание опросило 240 футболистов и 16 тренеров из украинской премьер-лиги. Артем Довбык выиграл опрос по версии семи команд, а наиболее щедрыми по отношению к нему оказались сокомандники из «Днепра-1» (40), а также соперники из «Александрии» (34) и «Руха» (28).

Зо значительным отрывом вторым идет хавбек «Динамо» Виктор Цыганков и 178 баллов, а замыкает тройку лидеров полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко при 173 баллах.

В последнем сезоне Артем Довбык запомнился 14 голам и 5 передачами в 18 играх.

На Евро-2020 на этапе 1/8 финала он забил решающий мяч в ворота Швеции и помог сборной Украины пробиться в четвертьфинала турнира.

Напомним, cборная Украины одолела Швецию в экстра-тайме и вышла в 1/4 финала Евро-2020.