Российских хоккеистов из молодежной сборной 1 января не допустили на рейс в Канаде из-за злостного нарушения правил.

Об этом пишет издание «Гордон», ссылаясь на несколько источников.

Игроков из России не пустили на рейс из-за употребление алкоголя, курения и отказа надеть маски.

Молодежная сборная из игроков не старше 20 лет должна была перелететь из Канады в Германию. Пересадочной точкой должен был стать Франкфурт, откуда они бы полетели домой.

По итогу спортсменов отправили в другой аэропорт, откуда они отправились по прежнему маршрутку. Пресса отмечает, что тренер команды РФ курил прямо в аэропорту.

— Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы... Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять с рейса, — рассказал тренер Сергей Зубов.

Напомним, российский спортсмен требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге.