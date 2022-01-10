Самая известная нынеиграющая теннистска Украины Элина Свитолина к началу 2022 года упала на 16-е место в рейтинге WTA, хотя прошлый год начинала в топ-5.
Об этом пишет Еспресо.TV.
Первая ракетка Украины по состоянию на 10 января закрепилась на 16-ой позиции рейтинга WTA. В последний раз она находилась во втором десятке в октября 2016 года. Тогда она была на 19-ом месте.
Другие украинские теннисистки показали лучшие результаты (Марта Костюк осталась на 50-ом месте, а Ангелина Калинина добралась до 51-ого места, что является ее рекордом). Из топ-100 выбыла также Даяна Ястремская, упав до 102-го места.
Рейтинг WTA по итогам первой недели нового года:
1 Эшли Барти (Австралия) 8051 очков
2 Арина Соболенко (Беларусь) 6351
3 Гарбинье Мугуруса (Испания) 5635
4 Барбора Крейчикова (Чехия) 5008
5 Каролина Плишкова (Чехия) 4666
...
16 Элина Свитолина (Украина) 2726
Напомним, в начале ноября украинская теннисистка из Одесской области Элина Свитолина не смогла удержаться в десятке рейтинга сильнейших спортсменок в этом виде спорта по версии WTA (Женской теннисной ассоциации).
Самая известная нынеиграющая теннистска Украины Элина Свитолина к началу 2022 года упала на 16-е место в рейтинге WTA, хотя прошлый год начинала в топ-5.
Об этом пишет Еспресо.TV.
Первая ракетка Украины по состоянию на 10 января закрепилась на 16-ой позиции рейтинга WTA. В последний раз она находилась во втором десятке в октября 2016 года. Тогда она была на 19-ом месте.
Другие украинские теннисистки показали лучшие результаты (Марта Костюк осталась на 50-ом месте, а Ангелина Калинина добралась до 51-ого места, что является ее рекордом). Из топ-100 выбыла также Даяна Ястремская, упав до 102-го места.
Рейтинг WTA по итогам первой недели нового года:
1 Эшли Барти (Австралия) 8051 очков
2 Арина Соболенко (Беларусь) 6351
3 Гарбинье Мугуруса (Испания) 5635
4 Барбора Крейчикова (Чехия) 5008
5 Каролина Плишкова (Чехия) 4666
...
16 Элина Свитолина (Украина) 2726
Напомним, в начале ноября украинская теннисистка из Одесской области Элина Свитолина не смогла удержаться в десятке рейтинга сильнейших спортсменок в этом виде спорта по версии WTA (Женской теннисной ассоциации).