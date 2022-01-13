От сборной Украины на чемпионате Европы по фигурному катанию в столице Эстонии Таллинне поступили неприятные известия.

Вторая украинская фигуристка снялась с турнира, пишет LB.ua.

Первой отказалась от путевки на континентальное первенство Анастасия Шаботова. Фигуристка, ранее завоевавшая безымянную олимпийскую лицензию, сослалась на проблемы со здоровьем, но заверила, что это не коронавирус.

Кроме этого ещё одну фигуристку — Марию Андрейчук, которая за несколько дней до чемпионата Европы заменила Шаботову, сняли с соревнований. Предварительно ее тест на COVID-19 оказался положительным.

— По правилам, участники чемпионата ежедневно делают тесты на COVID. Результат Марии оказался положительным, и ее исключили из списка участников, – сообщил глава украинской делегации Даниль Амирханов.

Теперь Мария Андрейчук должна провести на изоляции в Таллинне 10 дней, прежде чем сможет покинуть страну. Тем временем Украина впервые в истории не будет представлена в женском одиночном катании европейского первенства.

Напомним, что украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский стала бронзовым призером в командных соревнованиях зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария).