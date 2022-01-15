Сербский теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.

Об этом сообщает CNN.

Задержание совершено в связи с предстоящим в воскресенье заседанием федерального суда. Изначально сообщалось, что сербского теннисиста задерживать в преддверии слушаний не станут.

Как пишет ВВС, ранее Новак Джокович заявил, что его агент ошибся при заполнении декларации для въезда в Австралию, указав, что теннисист в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте.

Предоставление неверной информации во въездной декларации по австралийским законам влечет за собой штраф, а в ряде случаев и тюремное заключение.