Сербский теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.
Об этом сообщает CNN.
Задержание совершено в связи с предстоящим в воскресенье заседанием федерального суда. Изначально сообщалось, что сербского теннисиста задерживать в преддверии слушаний не станут.
Как пишет ВВС, ранее Новак Джокович заявил, что его агент ошибся при заполнении декларации для въезда в Австралию, указав, что теннисист в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте.
Предоставление неверной информации во въездной декларации по австралийским законам влечет за собой штраф, а в ряде случаев и тюремное заключение.
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Сербский теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.
Об этом сообщает CNN.
Задержание совершено в связи с предстоящим в воскресенье заседанием федерального суда. Изначально сообщалось, что сербского теннисиста задерживать в преддверии слушаний не станут.
Как пишет ВВС, ранее Новак Джокович заявил, что его агент ошибся при заполнении декларации для въезда в Австралию, указав, что теннисист в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте.
Предоставление неверной информации во въездной декларации по австралийским законам влечет за собой штраф, а в ряде случаев и тюремное заключение.