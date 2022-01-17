Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк с побед стартовали на Australian Open-2022.

Об этом пишет Зеркало недели.

Первая ракетка Украины обыграла представительницу Франции Фиону Ферро в первом круге со счетом 6:1, 7:6, а Марта Костюк с таким же счетом переиграла француженку Диан Парри.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против 32-й сеяной Сары Соррибес-Тормо. Элина Свитолина встретится с Армони Тан.

Еще одна украинка Даяна Ястремская не доиграла матч против американки Мэдисон Бренгл 1:6, 6:0, 0:5 (отказ), а Ангелина Калинина уступила американке Джессике Пегуле (6:4, 6:7, 5:7).

Напомним, в начале ноября украинская теннисистка из Одесской области Элина Свитолина не смогла удержаться в десятке рейтинга сильнейших спортсменок в этом виде спорта по версии WTA (Женской теннисной ассоциации).