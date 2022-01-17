Николаевских легкоатлетов меньше чем через неделю ждет чемпионат Украины среди юниоров. Кто будет представлять Николаев решали на областном командном чемпионате.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Командный чемпионат Николаевской области открывает 2022 спортивный год. Президент Федерации легкой атлетики Николаевской области Владимир Килярский отметил, что спортсмены уже соскучились за соревнованиями, поэтому надеются, что карантин не внесет свои коррективы.

— Это главный отбор на легкоатлетический сезон, который уже не за горами. Это чемпионат Украины среди юниоров, мы отбираем команду в возрасте до 20 лет. Также будет взрослый командный чемпионах, которые будут проходит в конце января. Параллельно мы просматриваем наш резерв, — отметил Владимир Килярский.

Среди дисциплин на соревнованиях был бег на различные дистанции с преградами и без, прыжки в длину, высоту и с шестом, а также толкание ядра и метание диска.

По итогам соревнований в сборную области было отобрано 10 спортсменов, которые показали наилучшие результаты и которые и поедут на юниорские соревнования.

Напомним, что николаевские фехтовальщики завоевали четыре медали в юниорском чемпионате Украины на саблях, который проходит в Киеве.