Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в феврале пройдет стажировку в итальянской «Аталанте».

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини дал согласие на прибытие украинского специалиста, который несколько дней будет наблюдать за тренировочным процессом.

В феврале «Аталанта» проведет матчи в Серии А против «Кальяри» и «Ювентуса», встретится с «Олимпиакосом» в Лиге Европы, а также с «Фиорентиной» в Кубке Италии.

Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Сборная Украины 24 марта проведет стыковой плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии в Глазго.

Напомним, 17 ноября прошлого года Александр Петраков был официально назначен главным тренером сборной Украины по футболу.