Футбольная школа «Лидер» объявляет набор детей в группы. Для занятий приглашают детей от 4 до 14 лет.

Тренировки проходят во всех районах города, сообщает администрация школы.

— В структуре школы функционирует 5 филиалов, в которых занимается более 200 воспитанников. Учебно-тренировочный процесс обеспечивают 7 тренеров — преподавателей, с тренерской лицензией «С» и высшим физкультурным образованием, — рассказали в «Лидере».

С прошлого года тренерский состав ФШ «Лидер» организовал свою детскую футбольную лигу «Лидер» для того, чтобы каждый воспитанник школы получал игровую практику и постоянно развивался.

Кроме того, проводится ежегодный кубок ФШ «Лидер» между филиалами школы, где каждый ребенок сражается за звания стать чемпионом в этом году.

В течение 2-х лет функционирует школа вратарей, в которой работает 2 группы, основная и подготовительная. С вратарями работает тренер Коломейченко Виктор Викторович (выпускник академии «Динамо» 1985 год, Яковенко П.А).

Каждое лето организовываются учебно-тренировочные сборы наших старших воспитанников, где на протяжении 10 дней дети работают в режиме 2х разовых тренировок.

— МЫ выделили для себя несколько основных направлений к которым мы двигаемся. Это участие ФШ «Лидер» в детско-юношеской футбольной лиге Украины. До конца выстроить структуру школы с выпуском воспитанников в 17 лет, и предложением остаться в структуре школы. Постоянный и непрерывный прогресс каждого воспитанника школы, — рассказал директор ФШ «Лидер» Сергей Поздняков.

Информацию о работе футбольной школы можно найти на на сайте или уточнить по номеру — 0994676168, Сергей Олегович.

Футбольная школа «Лидер» есть и в соцсетях: Facebook, YouTube, Instagram.