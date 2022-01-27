Николаевский средневес Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) сообщил, что отказался от предложения сменить весовую категорию.

Об этом он рассказал в интервью каналу «Студия бокса Виктора Ялымова»

— Мне предложили сменить весовую категорию, спуститься вниз, но я отказался. Это возможно, но не знаю, в каком состоянии я буду выходить на ринг. Сейчас мой вес составляет 78-79 килограммов. Я просто его постоянно держу — бегаю, занимаюсь, поддерживаю определенную физическую форму. Перед боем с Чарло был лишний вес. Я был не в очень хорошей форме. Перед боями я не скидывал больше 10 кг. 78 килограммов – это рабочий вес. В принципе, я так и на бой выхожу, — сказал Сергей Деревянченко.