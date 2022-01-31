Британские полисмены пришли за игроком Манчестер Юнайдет Мэйсоном Гринвудом по подозрению в изнасиловании и избиении девушки Харриет Робсон.

Об этом пишет НВ, ссылаясь на Sky.

Спортсмена поместили под стражу до окончания допроса. Расследование по делу Гринвуда началось после публикации его девушки в Instagram, в которой она продемонстрировала побои, оставленные футболистом.

ФК, в котором выступает Мэйсон Гринвуд, принял решение отстранить его от тренировочного процесса до завершения расследования.

— МЮ не оправдывает насилие любого рода, — такую позицию опубликовал Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, сотруднику УГО, который избил танцора шоу-балета Дорофеевой, сообщили о подозрении.