Николаевский борец греко-римского стиля и олимпийский вице-чемпион Парвиз Насибов на международном турнире UWW Grand Rrix Zagreb Open 2022 завоевал золотую медаль.

Об этом сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины

Соревнования проходили 29-30 января в Хорватии. В них приняли участие около 300 спортсменов из 24 стран мира.

В весовой категории до 72 килограммов, в 1/8 финала Парвиз Насибов победил по очкам шведа Эрика Перссона – 3:1. В четвертьфинале украинец победил турецкого борца Ченгиза Арслана – 3:1. В полуфинале Парвиз Насибов был сильнее венгра Роберта Фритша – 3:1. В поединке за золото украинский спортсмен победил турецкого борца Абдуллу Топрака – 3:1.

Напомним, Парвиз завоевал серебряную медаль по греко-римской борьбе на летних Олимпийских играх, которые проходили в Токио.