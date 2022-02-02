Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что лидер команды Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус.

Слова 54-летнего специалиста приводит Суспільне спорт.

— Боялись этого с первого дня. Последовал эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый спортсмен получил положительный тест — Елена Билосюк. Тест Елены — это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде, — сказал Урош Велепец.

Тренер отметил, что Елену Билосюк готовили практически круглый год. По его словам, биатлонистка жертвовала целым сезоном, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Сегодня же ночью у нее была высокая температура, утром — немного лучше.

Теперь, как подчеркнул Урош Велепец, нужно будет понять — сможет ли Елена Билосюк вернуться в ритм. Также тренер заявил, что в команде боятся и ждут, кто заболеет следующим.

Напомним, 1 февраля в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.