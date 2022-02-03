На Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом за сутки. Там 2 февраля обнаружили сразу 55 случаев заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По информации главы группы медицинских экспертов Брайана Макклоски, случаи коронавирусной инфекции были обнаружены среди персонала, работающего на Играх. По его словам, это самый высокий суточный показатель с начала Олимпийских игр.

Он уточнил, что 29 случаев были обнаружены среди вновь прибывших в аэропорт Пекина. Еще 26 случаев были обнаружены среди тех, кто уже находился на Играх.

При этом он выразил уверенность в том, что распространение коронавируса на Олимпиаде 2022 прекратится после того, как все участники прибудут из своих стран в Пекин.

— Цифры очень маленькие... Мы уверены, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Мы сохраняем все меры в силе, — сказал Брайан Макклоски.

С 23 января на Олимпиаде 2022 было подтверждено 287 положительных тестов на коронавирус. При этом вирус обнаружили как у персонала, так и у участников.

Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что лидер команды Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус.