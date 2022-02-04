В полуфинальном матче Евро по футзалу 4 февраля сборная Украины уступила сборной России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Украина — Россия — 2:3

Голы: 0:1 — 2 Соколов, 0:2 — 15 Афанасьев, 1:2 — 16 Сирый, 1:3 — 31 Ниязов, 2:3 — 35 Абакшин.

На второй минуте матча благодаря двойному рикошету Соколов открыл счет. В середине первого тайма наша сборная иногда переходила на игру в пять полевых игроков. И однажды российская сборная это использовала, отличился Афанасьев. Однако через минуту после пропущенного гола Евгений Сирый отыграл один мяч. На перерыв наша команда ушла, уступая в счете 1:2.

«Отдельно хотелось бы сказать об арбитраже. Судья неоднократно пропускал отмашки и игру руками игроков в красной форме», — пишет издание.

Во втором тайме наша команда всеми силами атаковала, но, к сожалению, пропустила после удара взлета от Ниязова. За пять минут до конца матча усилиями Данила Абакшина наша сборная отыграла один мяч. А за минуту до конца игры наши ребята могли сравнять счет, но Петр Шотурма не реализовал пенальти. За 17 секунд до финальной сирены Даниил Абакшин мог сравнять счет, но не попал в ворота. К сожалению, поражение сборной Украины со счетом 2:3.

В воскресенье наша команда в 15:30 сыграет матч за третье место против Испании или Португалии.

Напомним, что сборная Украины разгромила национальную команду Сербии со счетом 6:1 в матче 2-го тура группы A чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах.