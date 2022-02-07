Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.

В беседе с Жаном Беленюком в Instagram рассказал о жутком холоде, с которым пришлось столкнуться по прилету в Пекин на Олимпийские игры-2022, пишет Xsport.

— Когда мы только приехали, было -20 градусов по Цельсию. Когда расселились, у меня в комнате было 9 градусов тепла. Я сразу же пошел к представителям НОК, попросил обогреватель. Но все равно пришлось спать в термобелье, в шапочке, чтобы согреться. Утром я проснулся, и температура поднялась до 14. В армии теплее — меньше 19 нельзя, — рассказал Александр Абраменко.

Он отметил, что в комнате, где он проживает, из обогрева только теплый пол.

— Судя по всему, при таких температурах снаружи этого недостаточно. Потом были быстро организованы обогреватели. Сейчас уже и на улице потеплело, поэтому сейчас все комфортно, — отметил Александр Абраменко.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.