Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Об этом он рассказал в беседе с олимпийским чемпионом, борцом Жаном Беленюком во время эфира в Instagram.

Николаевский спортсмен отметил, что тесты участники Олимпиады-2022 сдают ежедневно, а результаты могут быть ошибочными.

— Каждый день сдаем тесты. Мало того, что они могут быть ошибочные. На мой взгляд, это легкий способ манипулировать всем. Если не ошибаюсь, после первого положительного теста ты можешь сдать повторный. Если и он подтвердит COVID-19, то тебя изолируют, — рассказал Александр Абраменко.

Он добавил, что спортсмены, ушедшие на изоляцию, сидят в карантине и продолжают ежедневно сдавать тесты, пока те не покажут отрицательный результат.

— Ты не можешь никуда выходить, на карантине сидишь. Каждый день сдаешь, пока два раза подряд не сдашь отрицательный. То есть с этим жестко. Я слышал, что есть случаи, когда вообще никаких симптомов — вирус есть, а ты ничего не чувствуешь, но вынужден сидеть и не тренироваться. Я слышал разговоры о том, чтобы отпускать таких спортсменов. А согласились на такое или нет, я не знаю, — сказал он.