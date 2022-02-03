Украинский фигурист Иван Шмуратко получил положительный тест на коронавирус. Поэтому сборная Украины будет выступать на Олимпиаде в Пекине только в трех дисциплинах, а не в четырех.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

Согласно регламенту, страну допускают к командным соревнованиям, если она может выступать по меньшей мере в трех дисциплинах. Следовательно, в спортивных парах за нас будет выступать София Голиченко и Артем Даренский, в танцах на льду — Александра Назарова и Максим Никитин, а в женском катании — Анастасия Шаботова.

Шмуратко говорит, что чувствует себя хорошо. Спортсмен надеется выздороветь и выступить в индивидуальном турнире, который стартует 8 февраля.

«Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде», — отметил фигурист.

Напомним, накануне положительный тест на коронавирус получила капитан женской сборной по биатлону Елена Белосюк. Это был первый случай инфекции среди украинских спортсменов на Олимпиаде.

За сутки 2 февраля на Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом – 55 случаев заражения.