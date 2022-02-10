Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу, николаевец Александр Абраменко отреагировал на новость о том, что Украина пропустит командные соревнования на Играх в Пекине.

В Instagram-stories спортсмен опубликовал пост, в котором коротко дал оценку Играм в Пекине.

— Не Олимпиада, а страшный сон, — написал Александр Абраменко.

Напомним, Украина пропустит командные соревнования из-за положительных тестов на коронавируса у спортсменов.

Украинская сборная пропустит командные соревнования, которые должны пройти сегодня, из-за положительных тестов на ковид у Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.