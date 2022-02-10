Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко сегодня не выступит на Олимпиаде в Пекине — сборная Украины пропустит старт в командном турнире по лыжной акробатике.

По информации Суспільне Спорт, украинская сборная представлена не будет из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Тренер сборной Украины Энвер Аблаев также подтвердил, что Украина пропустит командный турнир.

Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд: Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.

Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов – действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасии Новосад и Ольги Полюк.

Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.

Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что лидер команды Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус.