Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко сегодня не выступит на Олимпиаде в Пекине — сборная Украины пропустит старт в командном турнире по лыжной акробатике.
По информации Суспільне Спорт, украинская сборная представлена не будет из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.
Тренер сборной Украины Энвер Аблаев также подтвердил, что Украина пропустит командный турнир.
Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд: Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.
Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов – действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасии Новосад и Ольги Полюк.
Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.
Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что лидер команды Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус.
Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко сегодня не выступит на Олимпиаде в Пекине — сборная Украины пропустит старт в командном турнире по лыжной акробатике.
По информации Суспільне Спорт, украинская сборная представлена не будет из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.
Тренер сборной Украины Энвер Аблаев также подтвердил, что Украина пропустит командный турнир.
Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд: Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.
Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов – действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасии Новосад и Ольги Полюк.
Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.
Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что лидер команды Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус.