Украинский фристайлист Александр Абраменко поделился эмоциями после завоевания «серебра» на Олимпиаде в Пекине.

Об этом пишет Зеркало недели.

— Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны. Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-19. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца, — сказал Александр Абраменко.