Сегодня, 16 февраля, спортсмен из Николаева Александр Абраменко завоевал «серебро» в финале Олимпиады по фристайлу.
Об этом сообщают НикВести.
Украинец пробился в финал с первой попытки, показав при этом пятый результат.
В суперфинале свой прыжок он выполнил на 116.50 баллов.
Александр Абраменко стал самым титулованным спортсменом в истории Украины на Зимних Олимпиадах, потеснив биатлонистку Виту Семеренко, которая в 2014 году в Сочи завоевала золото и бронзу.
Победил спортсмен из Китая Ци Гуанпу. Представитель Олимпийского комитета России Илья Буров завоевал «бронзу».
Украинец Александр Окипнюк не смог попасть в суперфинал.
Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.
Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.
Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.
Сегодня, 16 февраля, спортсмен из Николаева Александр Абраменко завоевал «серебро» в финале Олимпиады по фристайлу.
Об этом сообщают НикВести.
Украинец пробился в финал с первой попытки, показав при этом пятый результат.
В суперфинале свой прыжок он выполнил на 116.50 баллов.
Александр Абраменко стал самым титулованным спортсменом в истории Украины на Зимних Олимпиадах, потеснив биатлонистку Виту Семеренко, которая в 2014 году в Сочи завоевала золото и бронзу.
Победил спортсмен из Китая Ци Гуанпу. Представитель Олимпийского комитета России Илья Буров завоевал «бронзу».
Украинец Александр Окипнюк не смог попасть в суперфинал.
Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.
Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.
Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.