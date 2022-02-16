Сегодня, 16 февраля, спортсмен из Николаева Александр Абраменко завоевал «серебро» в финале Олимпиады по фристайлу.

Об этом сообщают НикВести.

Украинец пробился в финал с первой попытки, показав при этом пятый результат.

В суперфинале свой прыжок он выполнил на 116.50 баллов.

Александр Абраменко стал самым титулованным спортсменом в истории Украины на Зимних Олимпиадах, потеснив биатлонистку Виту Семеренко, которая в 2014 году в Сочи завоевала золото и бронзу.

Победил спортсмен из Китая Ци Гуанпу. Представитель Олимпийского комитета России Илья Буров завоевал «бронзу».

Украинец Александр Окипнюк не смог попасть в суперфинал.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.