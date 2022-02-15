Олимпийский чемпион из Николаева Александр Абраменко пробился в финал Олимпиады по фристайлу.

Об этом сообщают НикВести.

Украинец пробился туда с первой попытки, показав при этом пятый результат.

До последнего Александр Абраменко шел на четвертой позиции, пока не выступил крайний в списке спортсмен из США Эрик Логран.

Он подвинул Александра Абраменко на пятое место, при этом вытеснил российского олимпийца Станислава Никитина на седьмое, вследствие чего россиянин завершил квалификацию неуспешно и пока не попадает в финал.

В среду, 16 февраля, в николаевском концерт-холле «Юность» с 12:00 до 15:00 будет работать фан-зона, где покажут документальный фильм об олимпийце Александре Абраменко, а затем пройдет просмотр в прямом эфире выступления финалистов в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.