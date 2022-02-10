Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко, который сегодня не выступил на Олимпиаде в командном турнире, примет участие в индивидуальных соревнованиях.

Расписание опубликовано на официальном сайте Олимпиады в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.

Соревнования пройдут в комплексе для лыжной акробатики в Геньтине.

Сегодня украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.