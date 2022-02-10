Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко, который сегодня не выступил на Олимпиаде в командном турнире, примет участие в индивидуальных соревнованиях.
Расписание опубликовано на официальном сайте Олимпиады в Пекине.
Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.
Соревнования пройдут в комплексе для лыжной акробатики в Геньтине.
Сегодня украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.
Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.
Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.
Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко, который сегодня не выступил на Олимпиаде в командном турнире, примет участие в индивидуальных соревнованиях.
Расписание опубликовано на официальном сайте Олимпиады в Пекине.
Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.
Соревнования пройдут в комплексе для лыжной акробатики в Геньтине.
Сегодня украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.
Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.
Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.