В среду, 16 февраля, в николаевском концерт-холле «Юность» с 12:00 до 15:00 будет работать фан-зона, где покажут документальный фильм об олимпийце Александре Абраменко, а затем пройдет просмотр в прямом эфире выступления финалистов в Пекине.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного отделения Национального олимпийского комитета Украины.

— На мероприятие приглашены юные николаевские фристайлисты и их тренеры. Кроме того, областное отделение НОК Украины приглашает приобщиться к большому олимпийскому празднику всех николаевских любителей спорта. Вход в «Юность» свободный, — сказано в сообщении.

Олимпийский чемпион по фристайлу, николаевец Александр Абраменко, который сегодня не выступил на Олимпиаде в командном турнире, примет участие в индивидуальных соревнованиях 15 февраля.

Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.