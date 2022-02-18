В Николаеве 12-13 февраля в Николаеве проходил турнир по футзалу между филиалами школы футбольной школы «Лидер».

Участие приняли воспитанники из Заводского, Ингульского, Корабельного районов города, а также из микрорайонов Водопой и Лески, выступала и группа сборной, сообщили организаторы турнира — футбольная школа «Лидер».

Отмечается, что все матчи проходили в дружелюбной атмосфере, при этом борьба велась на каждом клочке поля. Тренерский состав активно помогал своим подопечным и, в результате, остался доволен игрой.

— Мы сравниваем игру команд, которая была осенью на турнире «Кубок ФШ Лидер», то сразу видно, что каждый из воспитанников очень прибавил, как в технике, так и в тактике игры. Мы с коллегами для себя определили новые направления в подготовке ребят, и будем стараться сделать еще лучше, каждого из них, — сказал тренер ФШ «Лидер» Александр Тимоша.

Результаты турнира:

1 место — Сборная/2

2 место — Корабельный район

3 место — микрорайон Лески

4 место — Водопой

5 место — Ингульский раон

6 место — Заводской район

Лучшими игроками турнира были признаны: Андрей Корпош, Илья Тишкевич, Даниил Липтуга, Денис Корпош, Артем Каратай, Марк Авдеев.

— Сегодня было много положительных эмоций и у родителей и у детей, это главное. Турниром доволен, теперь двигаемся дальше по календарному плану школы. Анонсируем турнир среди филиалов школы ко дню женщин, но уже свое мастерство будут показывать родители, а малыши с мамами будут наблюдать, — рассказал директор футбольной школы «Лидер» Сергей Поздняков.

Напомним, футбольная школа «Лидер» ранее объявила набор детей в группы. Для занятий приглашают детей от 4 до 14 лет. Информацию о работе футбольной школы можно найти на на сайте или уточнить по номеру — 0994676168, Сергей Олегович.