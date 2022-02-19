В составе сборной Украины на Паралимпийских играх в Пекине выступит николаевский спортсмен Максим Яровой.

Об этом сообщает Суспільне.

По словам начальницы Николаевского регионального центра по физической культуре и спорту людей с инвалидностью «Инваспорт» Татьяны Жуковской, попасть на зимние Паралимпийские игры достаточно сложно.

По словам Татьяны Жуковской, в Николаеве отреагировали на победу Максима Ярового на прошедшей Паралимпиаде в 2018 году и выделили деньги на покупку собственного жилья. Спортсмен получил квартиру в микрорайоне Намыв, где проживает в настоящее время.

— Максим болел определенное время, то у него была травма руки, то ноги, то он простудился, но уже в начале февраля 2022 года Максим на этапе Кубка мира завоевал золотую медаль. Мы были счастливы, что это произошло, — говорит Татьяна Жуковская.

В феврале Максим Яровой находится в Италии в городе Пассо де Лава на учебно-тренировочных сборах.

Потом он в Швеции завоевал «золото» Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Напомним, на Паралимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане николаевский спортсмен завоевал золотую награду на дистанции - лыжные гонки 15 км (сидя) и бронзовую награду на дистанции - лыжные гонки на 7,5 км (сидя) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Николаевский паралимпиец, лыжник и биатлонист Максим Яровой настроен стать призером Паралимпиады 2022 года в Китае.



