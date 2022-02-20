Николаевец Александр Абраменко, завоевавший для Украину единственную медаль на последних зимних Олимпийских играх, рассчитывает в будущем тренировать новых спортсменов в родном виде спорта в собственной школе.

Об этом он заявил по прилету в Украину.

По словам фристайлера, он не хочет, чтобы его опыт пропал зря. Поэтому он намерен обучить всему, что он знает, юных спортсменов, которая также заинтересуются лыжной акробатикой.

— Я думал, что уже после Игр в Пхенчхане-2018 появится олимпийская база для фристайлистов, но что-то не пошло по плану. Может, хоть сейчас появится, но если не появится, я уже не знаю, что делать. В будущем я хотел бы открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство подрастающему поколению, — рассказал триумфатор.

Ранее сообщалось, после того, как николаевец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2022, в Николаеве построят новый трамплин для лыжной акробатики.