На этой неделе определились все участники 1/4 финала еврокубков. Среди них пять игроков сборной Украины: Александр Зинченко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко и Тарас Качараба.

Таким образом, два украинских футболиста сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов, два – в Лиге Европы и один – в Лиге конференций УЕФА. Игроки нынешней сборной Украины выступают в Европе на самом высшем уровне, и, если команда Александра Петракова сумеет пробиться в финальную часть Чемпионата мира-2022, сине-желтые могут преподнести немало сюрпризов соперникам по мундиалю. Прогнозы на ЧМ-2022 от профессиональных экспертов вы найдете тут.

«Манчестер Сити», за который выступает Зинченко, без проблем разобрался с лиссабонским «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч – 5:0 и 0:0. Украинец вышел на поле в обоих матчах. Теперь английской команде предстоит сразиться с мадридским «Атлетико».

Роман Яремчук помог «Бенфике» пройти «Аякс». Он сравнял счет в первой игре в Лиссабоне (2:2), а после выхода игрока в ответном поединке португальцы забили решающий гол (1:0). Впереди у лиссабонского клуба два матча с «Ливерпулем».

В Лиге чемпионов может сыграть еще один украинский игрок – вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. Пока 23-летний голкипер все матчи Лиги чемпионов смотрел со скамейки запасных «королевского клуба».

Лидер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом и двумя передачами в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (3:2). Вторая встреча также завершилась победой бергамасков (1:0), так что в четвертьфинале команда Гасперини сыграет с «РБ Лейпциг».

Лондонский «Вест Хэм» уступил «Севилье» в первом матче 1/8 финала ЛЕ (0:1), но в ответном поединке «молотобойцам» удалось одержать победу по итогам дополнительного времени (2:0), и решающий гол на 112-й минуте записал на свой счет лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко. Теперь Андрею нужно будет помочь своей команде в двухматчевом противостоянии с французским «Лионом».

Единственный представитель Украины в Лиге конференций – центральный защитник пражской «Славии» Тарас Качараба. Из-за травмы он пропустил два поединка 1/8 финала против австрийского «Ласка», а в 1/4 финала его команда встретится с «Фейеноордом» из Нидерландов.